Junger AfD-Politiker schockt mit Sturmgewehr auf TikTok: "Freie Waffen für freie Bürger"

Wiesbaden - Es sind erschreckende Bilder, die derzeit im Internet die Runde machen. AfD-Politiker und hessischer Landtagsabgeordneter, Maximilian Müger (31), präsentierte sich jüngst martialisch samt Sturmgewehr auf TikTok . Vor allem die jüngsten Messer-Attacken sind in seinen Aussagen im Fokus.

Was dort jedoch fehle, seien "Talahons und afro-arabische Migranten", weshalb dennoch keine Gewalt oder Messermorde existierten. Schließlich forderte er intensiv geschlossene Grenzen und konsequente Remigration.

Dies nahm er zum Anlass, die Behauptung aufzustellen, dass mangels durchgeführter Remigration in Deutschland die ständige Angst bestehe, "auf einem Fest oder dem Heimweg erstochen oder anderweitig ermordet zu werden". Wie er in dem Video weiter mitteilt, befand er sich zum Zeitpunkt der Aufnahme bei seiner Schwiegerfamilie in Polen, wo ein liberales Waffengesetz herrsche.

Insbesondere nimmt das Parteimitglied der Jungen Alternative für Deutschland, einer vom Verfassungsschutz als gesichert rechts eingeordneten Gruppierung, Bezug auf den jüngsten Messer-Anschlag in Solingen, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.

Mit Kopfhörern, martialisch anmutender Kleidung und schwarzer Sonnenbrille posiert der 31-Jährige in dem rund anderthalb minütigen Video, welches er selbst für kurze Zeit auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte. Das Hauptaugenmerk fällt in der Aufnahme aber natürlich auf das schwere Sturmgewehr, welches er fest umklammert.

Auch in den noch verfügbaren Videos auf seinem Kanal geht der 31-jährige Politiker nicht gerade zimperlich mit seiner Wortwahl um. Unter anderem attackiert er nicht nur Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (46), sondern instrumentalisiert auch die jüngsten Messerattacken in und um Frankfurt am Main.

AfD-Landeschef Robert Lambrou (56) relativierte den Sturmgewehr-Clip seines Parteigenossen gegenüber dem Hessischen Rundfunk übrigens. So sei vieles, was Müger von sich gebe, "inhaltlich auf den Punkt". Lediglich das Posieren mit einem Gewehr hätte er für sich selbst nicht in einem öffentlichen Video gewählt.