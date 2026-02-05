Klage abgeschmettert: AfD hat kein Recht auf größeren Fraktionssaal im Bundestag

Berlin/Karlsruhe - Die AfD-Fraktion im Bundestag hat erfolglos für ihr Recht auf einen größeren Fraktionssaal geklagt.

Das Objekt der Begierde: Die AfD-Fraktion wäre aufgrund ihrer Größe gerne in den Otto-Wels-Saal umgezogen. © Michael Kappeler/dpa

Angesichts ihres Zugewinns bei der letzten Bundestagswahl (plus 69 Sitze) wäre die AfD im Bundestag gerne in einen großen Fraktionsraum umgezogen. Doch der von ihnen begehrte "Otto-Wels-Saal" ging mit der SPD an einen der Wahlverlierer (minus 86 Sitze).

Dagegen zog die Fraktion vor das Bundesverfassungsgericht - ohne Erfolg. Wie das Bundesverfassungsgericht am Donnerstagmorgen mitteilte, steht der AfD-Fraktion kein Recht auf den Otto-Wels-Saal zu.

"Der verfassungsrechtliche Status der Fraktionen umfasst nicht das Recht auf einen bestimmten Fraktionssitzungssaal. Die Ansicht der Antragstellerin, der Otto-Wels-Saal entspreche als zweitgrößter Saal einer Silbermedaille, auf die sie als Zweitplatzierte der Bundestagswahl einen Anspruch habe, geht fehl", heißt es in dem Beschluss.