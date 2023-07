Klimaaktivisten nehmen AfD in Musikvideo aufs Korn: "Werden immer Loser bleiben"

Sonneberg - Im Landkreis Sonneberg konnte die AfD zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte ein kommunales Spitzenamt erobern. Eine Tatsache, die nicht jedem gefällt. Nachwuchs-Rapper Maurice Conrad (23) verdeutlicht mit seinem neuen Song "CSD in Sonneberg", was er von der Wahl von Robert Sesselmann (50) zum neuen Landrat hält.