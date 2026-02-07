AfD-Jugend gründet Landesverband in Berlin
Von Stefan Kruse und Marion van der Kraats
Berlin - Die vor gut zwei Monaten gegründete AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) gründet Landesverbände in Berlin.
Die konstituierende Versammlung in der Bundesgeschäftsstelle der AfD im Bezirk Reinickendorf wurde von Protest begleitet. Die Polizei sprach von etwa rund 120 Demonstranten. Absperrgitter schirmten das AfD-Gebäude ab.
Auf Schildern und Transparenten der protestierenden Menschen war unter anderem "Rassismus ist keine Alternative", "AfD - Verbot jetzt" oder "Antifaschismus bleibt international" zu lesen. Auch in Brandenburg gab es Protest, wo die AfD-Jugendorganisation in Königs Wusterhausen am Vormittag mit einer Gründungsveranstaltung einen Landesverband aufstellte.
Die Generation Deutschland wurde im November vergangenen Jahres in Gießen gegründet. Sie folgt der aufgelösten Jungen Alternative (JA), die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war. Anders als die JA ist die neue Jugendorganisation vollständig in die AfD eingebunden.
Die Partei erhofft sich dadurch auch ein gemäßigteres und professionelleres Auftreten nach außen.
Martin Kohler kandidiert für Berliner Landesverband
Für den Landesverband in Berlin kandidiert Martin Kohler (29) als Vorsitzender. Er ist Beisitzer im AfD-Landesvorstand und Jugendbeauftragter der Landespartei.
Kohler ist zudem Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf und kandidiert bei der Wahl am 20. September für das Berliner Abgeordnetenhaus.
Er war auch Landesvorsitzender der Vorgängerorganisation Junge Alternative.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa