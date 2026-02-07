AfD-Jugend gründet Landesverband in Berlin

Berlin - Die vor gut zwei Monaten gegründete AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) gründet Landesverbände in Berlin .

Martin Kohler (29, M.), neuer Vorsitzender des Berliner Landesverbandes der Generation Deutschland (GD), posiert mit Beatrix von Storch (54, r.), stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und der AfD-Landesvorsitzenden Kristin Brinker (53). © Carsten Koall/dpa

Die konstituierende Versammlung in der Bundesgeschäftsstelle der AfD im Bezirk Reinickendorf wurde von Protest begleitet. Die Polizei sprach von etwa rund 120 Demonstranten. Absperrgitter schirmten das AfD-Gebäude ab.

Auf Schildern und Transparenten der protestierenden Menschen war unter anderem "Rassismus ist keine Alternative", "AfD - Verbot jetzt" oder "Antifaschismus bleibt international" zu lesen. Auch in Brandenburg gab es Protest, wo die AfD-Jugendorganisation in Königs Wusterhausen am Vormittag mit einer Gründungsveranstaltung einen Landesverband aufstellte.

Die Generation Deutschland wurde im November vergangenen Jahres in Gießen gegründet. Sie folgt der aufgelösten Jungen Alternative (JA), die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war. Anders als die JA ist die neue Jugendorganisation vollständig in die AfD eingebunden.

Die Partei erhofft sich dadurch auch ein gemäßigteres und professionelleres Auftreten nach außen.