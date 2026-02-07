AfD-Jugend gründet Landesverband in Berlin

Die vor gut zwei Monaten gegründete AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) gründet einen Landesverband in Berlin.

Von Stefan Kruse und Marion van der Kraats

Martin Kohler (29, M.), neuer Vorsitzender des Berliner Landesverbandes der Generation Deutschland (GD), posiert mit Beatrix von Storch (54, r.), stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und der AfD-Landesvorsitzenden Kristin Brinker (53).  © Carsten Koall/dpa

Die konstituierende Versammlung in der Bundesgeschäftsstelle der AfD im Bezirk Reinickendorf wurde von Protest begleitet. Die Polizei sprach von etwa rund 120 Demonstranten. Absperrgitter schirmten das AfD-Gebäude ab.

Auf Schildern und Transparenten der protestierenden Menschen war unter anderem "Rassismus ist keine Alternative", "AfD - Verbot jetzt" oder "Antifaschismus bleibt international" zu lesen. Auch in Brandenburg gab es Protest, wo die AfD-Jugendorganisation in Königs Wusterhausen am Vormittag mit einer Gründungsveranstaltung einen Landesverband aufstellte.

Die Generation Deutschland wurde im November vergangenen Jahres in Gießen gegründet. Sie folgt der aufgelösten Jungen Alternative (JA), die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war. Anders als die JA ist die neue Jugendorganisation vollständig in die AfD eingebunden.

Die Partei erhofft sich dadurch auch ein gemäßigteres und professionelleres Auftreten nach außen.

Am Rande der Veranstaltung gab es Gegenprotest.  © Carsten Koall/dpa

Martin Kohler kandidiert für Berliner Landesverband

Für den Landesverband in Berlin kandidiert Martin Kohler (29) als Vorsitzender. Er ist Beisitzer im AfD-Landesvorstand und Jugendbeauftragter der Landespartei.

Kohler ist zudem Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf und kandidiert bei der Wahl am 20. September für das Berliner Abgeordnetenhaus.

Er war auch Landesvorsitzender der Vorgängerorganisation Junge Alternative.

