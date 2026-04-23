Landesbischof warnt vor AfD-Programm und hat Sorge um die Demokratie

Erfurt - Mit Blick auf das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt hat der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer (61) zu verstärkter Aufklärung in den Kirchengemeinden aufgerufen.

Friedrich Kramer (61), Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), hat vor dem AfD-Wahlprogramm gewarnt. © Martin Schutt/dpa

Es müsse deutlich gemacht werden, was eine Umsetzung der politischen Vorhaben der AfD für Gesellschaft und Kirche bedeuten würde, sagte Kramer zum Auftakt der Frühjahrstagung der Landessynode der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in Erfurt.

"Das AfD-Regierungsprogramm zeigt klar, dass es ihnen um eine andere Demokratie geht, nämlich um eine illiberale und autoritäre Demokratie, wie wir sie momentan in den USA sehen können."

Außerdem sprach sich Kramer für mehr Beratungs- und Schutzangebote für Menschen aus, die Bedrohungen und Angriffen ausgesetzt seien.

Die bevorstehende Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt werde innerhalb der Kirche intensiv diskutiert, erklärte der Landesbischof.