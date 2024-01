Mehrheit der Deutschen hält AfD-Ministerpräsidenten im Osten für wahrscheinlich!

Berlin - Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD bei mindestens einer der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr die absolute Mehrheit erreicht und damit auch den Ministerpräsidenten stellen kann.

Bei den kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland hat die AfD Umfragen zufolge gute Chancen auf den Wahlsieg. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur halten 53 Prozent ein solches Szenario für wahrscheinlich und nur 32 Prozent für unwahrscheinlich.

In Ostdeutschland rechnen sogar 58 Prozent damit, dass die AfD in einem der drei Länder an die Macht kommt und den Regierungschef stellen wird.

Im September werden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD in Umfragen teils deutlich vorne.

In Brandenburg stellt derzeit mit Dietmar Woidke (62) die SPD den Ministerpräsidenten einer Koalition mit CDU und Grünen. In Sachsen ist mit Michael Kretschmer (48) ein CDU-Politiker Regierungschef, der mit Grünen und SPD zusammen regiert.

In Thüringen führt Bodo Ramelow (67) von der Linken eine Koalition mit SPD und Grünen.