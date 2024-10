Michel Friedman greift AfD bei Gedenkstunde an: Reaktion von Abgeordnetem sorgt für Eklat

Wiesbaden - In einer Gedenkstunde für den Unternehmer Oskar Schindler griff der jüdische Publizist Michel Friedman (68), der ihm indirekt sein Leben verdankt, die AfD an. Das führte zu einem Zwischenfall – und zu einem Nachspiel.

Die Gedenkfeier fand zum 50. Todestag Schindlers, der Hunderte Juden vor der Ermordung in der NS-Zeit gerettet hatte, in Wiesbaden statt.

AfD-Fraktionschef Lambrou bezeichnete Marxens Verhalten als "unangemessen". Die Landesverwaltung prüft jetzt ein Bußgeld. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa

Die AfD-Abgeordneten blieben äußerlich zwar ruhig. Der Abgeordnete Johannes Marxen (69) schmierte sich allerdings eine weiße Substanz während Friedmans Rede ins Gesicht - wohl als Anspielung auf die Affäre wegen Kokain-Konsums, in die der Publizist 2003 verwickelt war.

AfD-Fraktionschef Robert Lambrou (57) teilte laut seines Sprechers anschließend mit, dieses Verhalten sei unangemessen gewesen: "Darüber wird in der Fraktion zu reden sein."

Die hessische Landtagsverwaltung prüft nun ein Ordnungsgeld gegen Marxen. Dieses könnte dem Abgeordnetengesetz zufolge bis zu 1000 Euro betragen, wie ein Parlamentssprecher nach einer Sitzung des Ältestenrats mitteilte.

An der Gedenkstunde für Schindler, den US-Regisseur Steven Spielberg (77) mit dem Film "Schindlers Liste" 1993 weltbekannt gemacht hatte, nahmen auch die israelische Generalkonsulin Talya Lador-Fresher (62) und der ehemalige israelische Diplomat Avi Granot (74) teil.

Der Unternehmer Schindler hatte mit seiner Frau Emilie viele Hundert jüdische Zwangsarbeiter in seinen Fabriken vor der Ermordung in den NS-Vernichtungslagern gerettet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er zeitweise in Frankfurt am Main.