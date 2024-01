Nach Bekanntwerden der "Remigrations-Pläne": Alice Weidel zieht Konsequenzen!

Nach ZDF-Informationen hätte es in der AfD-Spitze daher zuletzt das Verlangen gegeben, den 69-Jährigen loszuwerden. Bei einem Treffen des Bundesvorstands am heutigen Montagabend sei das Thema als wichtigster Tagesordnungspunkt angesetzt gewesen.

Die Entscheidung gelte "mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen", erfuhr das ZDF aus AfD-Kreisen.

Roland Hartwig (69, AfD) ist ab sofort nicht mehr Weidels persönlicher Referent. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Am Wochenende distanzierte sich Weidel bereits von dem AfD-Treffen. Die angesprochenen Themen entsprächen nicht der AfD-Programmatik.

Gegenüber dem ZDF betonte sie: "Wir werden eruieren, wo mögliche Fehler auch in der Kommunikation entstanden sind, und werden daraus mögliche Konsequenzen ziehen." Damit dürfte auch Hartwigs Abgang gemeint sein.

Laut ZDF will die Co-Chefin jedoch an der "Remigration" festhalten. Das Thema befinde sich in der Tagesordnung der Bundesvorstandssitzung wieder, die dem TV-Sender vorliege.

Ein entsprechendes Papier solle demnach ausgearbeitet werden.