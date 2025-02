Nächste Klatsche für AfD: Gericht weist Klage gegen Verfassungsschutz ab

In einem Eilverfahren Anfang 2024 war aber schon das Verwaltungsgericht in erster Instanz zu dem Schluss gekommen, dass der Bericht nicht korrigiert werden müsse.

Nach Ansicht des Gerichts bilde insbesondere das aus dem ehemaligen "Flügel" hervorgegangene Netzwerk um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke (52) ein Rechtsextremismuspotential. © Swen Pförtner/dpa

Bei einem Teil der AfD-Mitgliedschaft lägen solche tatsächlichen Anhaltspunkte von hinreichendem Gewicht für ein Rechtsextremismuspotential vor. Dies gelte insbesondere bei dem aus dem ehemaligen "Flügel" hervorgegangenen Netzwerk um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke (52).

Die vom Innenministerium herangezogenen Umstände seien nicht zu beanstanden, befand das Verwaltungsgericht damals. (Az.: VG 1 L 340/23)

Das Oberverwaltungsgericht schloss sich nun an und wies die Beschwerde der AfD zurück. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei nicht zu beanstanden.

Die Angaben im Verfassungsschutzbericht 2022 hielten "sowohl in Bezug auf das Vorliegen hinreichend gewichtiger tatsächlicher Anhaltspunkte für ein bei der AfD bestehendes Extremismuspotenzial als auch in Bezug auf die Quantifizierung dieses Potenzials einer Überprüfung stand", befanden die Richter des ersten Senats in ihrem Beschluss vom 26. Februar 2025 (OVG 1 S 18/24 -).

Dieser Beschluss über die Beschwerde im Eilverfahren sei unanfechtbar. Möglich sei aber noch ein Hauptsacheverfahren, erläuterte ein Gerichtssprecher.