Neue AfD-Recherche von Correctiv: Abgeordnete trafen sich mit Neonazis

Lena Kotré (37) ist seit 2019 als AfD-Landtagsabgeordnete in Brandenburg aktiv. © Michael Bahlo/dpa, Patrick Pleul/dpa

Mit ihrem investigativen Artikel "Geheimplan gegen Deutschland", der am 10. Januar veröffentlicht wurde, löste Correctiv die größten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik aus.

Unter der Überschrift "Kein Geheimtreffen gegen Deutschland – wir waren trotzdem dabei" ist nun eine neue Recherche online gegangen, die sich mit einem Treffen von AfD-Funktionären mit Neonazis in der Schweiz befasst.

Laut Correctiv fand das Treffen zwei Wochen vor Weihnachten in einer Gaststätte in der Schweizer Kleinstadt Kloten statt. Hauptredner des Abends seien der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp (49) und Lena Kotré (37), AfD-Landtagsabgeordnete in Brandenburg, gewesen.

Beckamp und Kotré hätten vor allem über "Remigration" diskutiert, was Correctiv als Vertreibung von Millionen von Menschen versteht. Das Publikum habe teilweise aus Mitgliedern rechtsextremer Gruppen bestanden, darunter der in Deutschland verbotenen "Blood-and-Honour"-Bewegung.