Partei-Chef in Mannheim kritisiert: "Bedrohungslage für AfD-Politiker ist groß"

Erst am Dienstagabend war es in Mannheim zum Angriff auf einen AfD-Politiker gekommen.

Die Bedrohungslage für AfD-Politiker sei groß, sagte Rüdiger Ernst am Mittwoch. "Wir sind aufmerksam und vorsichtig", sagte er. "Trotzdem ist man immer wieder schockiert, wenn etwas Schlimmes passiert."

Ernst kritisierte, dass nicht streng genug gegen Linksextremismus vorgegangen werde.

Mit einem Messer war am Dienstagabend ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl in Mannheim verletzt worden. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige kam nach Angaben der Ermittler nach dem Angriff in ein psychiatrisches Krankenhaus.