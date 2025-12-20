Protest gegen Gründung von AfD-Jugend in Bayern

Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland gründet in Greding einen bayerischen Landesverband. Vor der Halle formt sich ein Protest.

Von Kathrin Zeilmann

Greding – Rund 250 Menschen haben im mittelfränkischen Greding gegen die Gründung eines bayerischen Landesverbands der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland demonstriert.

Demonstranten verschafften ihrem Unmut über den Nachwuchs der AfD Luft.
Unter anderem die Grüne Jugend, die Linksjugend und die DGB-Jugend hatten zum Protest aufgerufen.

Direkt gegenüber versammelten sich währenddessen zahlreiche AfD-Anhänger in einer Halle – sie wollten bei der Gründung der bayerischen Generation Deutschland dabei sein. Journalisten waren nicht zu dem Gründungstreffen zugelassen, dies wurde im Vorfeld mit Platzmangel begründet.

Als Landesvorsitzender wollte der Landtagsabgeordnete Franz Schmid kandidieren. Er wird vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. CSU-Generalsekretär Martin Huber attackierte den bayerischen AfD-Nachwuchs vor dessen geplanter Neugründung scharf.

Die Junge Alternative (JA) hatte sich im Frühjahr aufgelöst, die AfD hatte sich zuvor von ihr getrennt. Die JA war als eigenständiger Verein nur lose an die AfD angebunden gewesen. Die AfD hatte deshalb wenig Einfluss auf das Verhalten der JA.

AfD-Sympathisanten gingen in eine Halle in Greding, in der sich der Parteinachwuchs organisieren will.
Mitglied in der neuen Jugendorganisation, deren Bundesverband Ende November gegründet wurde, kann in der Regel nur noch sein, wer auch in der AfD ist. Die Organisation ist ein "rechtlich unselbstständiger Teil der Partei", heißt es in der eigens geänderten AfD-Satzung. Verstöße gegen Regeln oder Fehlverhalten können somit geahndet werden bis hin zum Parteiausschluss.

