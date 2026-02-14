Vetternwirtschaft-Vorwürfe in der AfD: Fliegt jetzt das erste Mitglied?

Magdeburg - Die Debatte um Vetternwirtschaft-Vorwürfe in der AfD könnte für den Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt (34) weitere Konsequenzen haben.

© Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie die dpa aus Parteikreisen erfuhr, gibt es Überlegungen, Schmidt aus der AfD-Bundestagsfraktion auszuschließen. Dafür plädierten in einer Schalte mehrheitlich die Spitzen des Bundesvorstands und der Landesvorstände. Ob die Fraktion dem Vorschlag folgt, ist offen.

Gegen Schmidt läuft bereits ein Parteiausschlussverfahren. In der AfD heißt es, der ehemalige Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt habe sein Bundestagsmandat ausgenutzt, um privat Geschäftsbeziehungen etwa nach China aufzubauen. Obendrein wird ihm angelastet, Parteimitglieder unter Druck gesetzt zu haben.

Schmidt weist diese Vorwürfe zurück. Er erhob stattdessen selbst Vorwürfe der Vetternwirtschaft an seine Parteikollegen in Sachsen-Anhalt.

Inzwischen sieht sich die AfD bundesweit mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen konfrontiert. Es werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Abgeordneten beschäftigt worden sind.