Scharfe Kritik an Weißwurstfrühstück mit Höcke: "Schande für Bayern"

München - Aus den Landtagsfraktionen von CSU und Grünen kommt scharfe Kritik an einem geplanten Auftritt von Thüringens AfD-Chef bei einer Veranstaltung im Landtag.

Björn Höcke (53, AfD), Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, ist in Bayern eingeladen. © Andreas Arnold/dpa

Die Landtags-AfD hat für Samstagmittag zu einem Weißwurstfrühstück mit Björn Höcke (53, AfD) ins Parlament eingeladen.

"Wir brauchen kein rechtsextremes Geschwätz im bayerischen Landtag", sagte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek (61). "Es reichen schon die Landtagsabgeordneten der AfD, die wirres Zeug reden."

Er sagte aber auch: "Wir sollten aber den Auftritt eines Radikalen nicht größer machen, als er ist - unsere Demokratie ist stärker." Die AfD suche ohnehin nur eine neue Opferrolle.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (40) warnte: "Die AfD hat Böses im Sinn - mit unseren Menschen, unserem Land und unserer Demokratie. Sie spuckt auf unsere Werte und lässt es zu, dass der Thüringer Faschist Björn Höcke mit seinen menschenfeindlichen und rassistischen Positionen die Ehre unseres Landtags beschmutzt."

Die AfD sei eine Schande für Bayern. Weder die AfD noch Höcke hätten im Landtag etwas zu suchen. Schulze forderte erneut, ein AfD-Verbotsverfahren zu prüfen. "Daran werden wir Grüne weiter arbeiten."