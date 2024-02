Russischer Spion bei der AfD?

Seine Mission sei es den Recherchen zufolge gewesen, die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine zu verzögern. Dabei soll Sergijenko mit dem FSB-Oberst Ilja Wetschtomow in Kontakt gestanden haben, einem Mitarbeiter einer KGB-Nachfolgeorganisation namens "Fünfter Dienst".

Lies der AfD-Abgeordnete Eugen Schmidt (48) seine Reden von einem russischen Einflussagenten schreiben? (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Auch der Beschuldigte selbst wies alle Vorwürfe von sich: "Die Anschuldigungen, ich sei ein Einflussagent Moskaus, sind haltlos und entsprechen in keiner Weise der Realität. Die genannten Verbindungen nach Russland sind frei erfunden, und die behauptete Kontaktperson Ilja Wetschtomow existiert für mich nicht."

Sein Arbeitgeber, AfD-Abgeordneter Schmidt, teilte unterdessen mit, dass er "auf substanzlose Unterstellungen" nicht eingehen werde.

Weiterhin geht aus den Berichten hervor, dass Sergijenko mehrere Reden für AfD-Politiker verfasst haben soll und auch an einem gemeinsamen Brief der Partei an Papst Franziskus mitgewirkt hatte, in dem die Verfolgung von Christen in der Ukraine behauptet worden sei.

Der 52-Jährige sei westlichen Geheimdiensten bereits zuvor aufgefallen, als er mit einem russischen Pass und 9000 Euro Bargeld nach Deutschland einreisen wollte. Bis zu 10.000 Euro sind zwar ohne Anmeldung erlaubt, doch hatte Sergijenko bei seinem Einbürgerungsverfahren seine russische Staatsangehörigkeit verschwiegen.

Aus diesem Grund laufe derzeit ein Verfahren, um ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen. Auch sein Hausausweis für das Bundestagsgebäude sei gesperrt worden.