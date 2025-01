Tausende demonstrieren gegen "Abschiebetickets" der AfD

Von Helena Dolderer

Karlsruhe - Rund 3500 Menschen haben am Samstag nach Polizeiangaben auf dem Marktplatz in Karlsruhe gegen eine AfD-Wahlkampfaktion demonstriert. Der Protest richtete sich gegen "Abschiebetickets" der AfD: Flyer, die optisch an Flugtickets angelehnt sind. Die Veranstalter sprachen von etwa 5000 Teilnehmern.