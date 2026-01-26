Im Landtag: Thüringer AfD-Vertreter empfangen Rechtsextremist Martin Sellner

Erfurt - Hochrangige Thüringer AfD-Politiker haben den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner (37) im Landtag in Erfurt empfangen.

Martin Sellner (37) ist im Thüringer Landtag zu Gast. © Frank Hammerschmidt/dpa

Man habe über Sellners Remigrationskonzept und das der Thüringer AfD gesprochen, sagte Thüringens AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff (37) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Dabei habe man sich auch über Unterschiede unterhalten.

Auf Fotos, die Haseloff bei X teilte, waren auch die Thüringer Bundestagsabgeordneten Stefan Möller (50) und Robert Teske (35) zu sehen. Möller ist neben Björn Höcke (53) Landessprecher der Thüringer AfD.

Haseloff erklärte, dass die Thüringer AfD ihr eigenes Remigrationskonzept auf Basis von Gesetzen versuchen will umzusetzen. "Also sprich: Das Ganze rechtmäßig zu machen, auszuloten, welche Möglichkeiten haben wir im Land?", betonte der 37-Jährige. Das Konzept der AfD sei verfassungskonform.

Zugleich kritisierte Haseloff den Umgang mit Sellner. Dieser habe teils Einreiseverbote bekommen – Haseloff bezeichnete das als absurd.