"Trans-Kult", "Frühsexualisierung" von Kindern, Abtreibungsrecht: Wirbel um AfD-Wahlprogramm

Wie Spiegel und Stern , denen der Wahlprogrammentwurf für die kommende Bundestagswahl vorlag, berichteten, heißt es in dem Partei-Papier, dass "Abtreibung die absolute Ausnahme bleiben" müsse - so wie bisher bei medizinischer und kriminologischer Indikation.

Die AfD will die EU durch eine sogenannte WIG ersetzen. © dpa | Philipp von Ditfurth

Auch an das 'Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag', gemeinhin als Selbstbestimmungsgesetz bekannt, will die AfD ran. Das von der Ampel in die Wege gebrachte Gesetz ermöglicht Trans-Personen unter anderem, ihr Geschlecht und ihren Namen im Personalausweis zu ändern.

Davon hält die Rechtsaußen-Partei wenig, spricht von einem vermeintlichen "Trans-Kult" und der "Frühsexualisierung" von Kindern. Die Verwendung von Pubertätsblockern soll verboten werden.

Auch die Europapolitik scheint sich wieder etwas zu verschärfen: "Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft für notwendig", heißt es in dem Wahlprogramm-Entwurf. Die EU solle durch eine "Wirtschafts- und Interessengemeinschaft (WIG)" ersetzt werden.

Einen harten Bruch mit der EU hält man indes für "kontraproduktiv". In dem Papier heißt es: "Der Übergang in die neue WIG wäre darum sowohl mit den alten EU-Partnerstaaten als auch neuen Interessenten im Konsens zu verhandeln."