Nächster Eklat bei der AfD: Hat Harz-Kandidat Stimmen gekauft?

Magdeburg/Wernigerode - Nach Wirbel um Vetternwirtschaft bei der AfD kommt jetzt der nächste Eklat ans Licht. Einem Wahlkreiskandidaten aus dem Harz wird vorgeworfen, womöglich Stimmen gekauft zu haben.

Im Landesverband der AfD Sachsen-Anhalt wurden Stimmenkauf-Vorwürfe laut. © Hendrik Schmidt/dpa

Frank-Ronald Bischoff (78, AfD) wurde im November beim Nominierungsparteitag in Badeborn (Sachsen-Anhalt) als Direktkandidat für den Wahlkreis 16 bestimmt.

Doch das soll wohl nicht rechtens sein. Seine Parteikollegen werfen dem 78-Jährigen vor, womöglich Stimmen gekauft zu haben.

Wie ein Vertrag, der MDR Sachsen-Anhalt vorliegt, beweisen soll, habe Bischoff seinem Mitbewerber Marcel Hahn vor dem Parteitag einen Job angeboten.

Für nur zehn Stunden Arbeit die Woche wurden Hahn zunächst 1500 und später 2000 Euro versprochen. Voraussetzung: Er soll auf seine Kandidatur verzichten.

Hahn lehnte dieses Angebot ab und trat regulär zur Wahl an. Auch gibt es Gerüchte, dass Bischoff zwei weiteren Mitbewerbern, Andy Stechhahn und Tino Böttger, ebenfalls solche Angebote unterbreitet haben soll.

Bischoff konnte sich das Direktmandat für den Wahlkreis Wernigerode schließlich im dritten Wahldurchgang sichern.