Trotz Protesten und Blockaden: AfD-Bundesparteitag beginnt pünktlich
Von Lea Marie Kläsener, Simone Rothe, Stefan Hantzschmann, Thomas Struk, Sebastian Haak, Christian Rüdiger
Erfurt - Trotz Protesten und Blockaden hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt hat ohne Verzögerungen begonnen.
Zahlreiche der rund 600 Delegierten waren bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn angereist, um mögliche Straßenblockaden zu vermeiden. Die Halle war anders als bei früheren Parteitagen bereits lange vor dem geplanten Beginn gut gefüllt. Einem Sprecher zufolge waren vor 5 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände.
Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla (51) wies in seiner Begrüßungsrede Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel (47), zurück. "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.
Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten haben nach Polizeiangaben einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Der Abschnitt liege in der Nähe des Erfurter Kreuzes, wo sich zwei Autobahnen treffen. Während es durch die Blockade Einschränkungen auf der A71 (Halle-Suhl) bei Erfurt gebe, sei die A4 (Frankfurt/Main-Dresden) nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.
Zu Protesten haben sich laut Polizeiangaben bereits mehrere tausend Menschen zusammengefunden. An verschiedenen Orten in der Innenstadt laufen Kundgebungen. Bei Sitzblockaden werden Rettungswege freigehalten, es kommt zu Verkehrsbehinderungen, teilten die Beamten mit.
Blockaden in der Innenstadt, Autobahn gesperrt
Wie die Polizei Thüringen berichtet, seien aktuell rund 20.000 Demonstranten unterwegs. Größere Aufzüge bewegten sich mit teils mehreren tausend Teilnehmern Richtung Innenstadt und Messe - unter anderem aus der Blumenstraße (etwa 6000 Demonstranten), der Binderslebener Landstraße (5000 bis 6000 Personen) und Ingersleben (500 Teilnehmer).
In der Innenstadt sowie dem Erfurter Umfeld gibt es derzeit mehrere Blockaden. Laut Polizeiangaben sind der Gothaer Platz und die Clara-Zetkin-Straße betroffen. Einige Demonstranten klebten sich auch auf Straßenbahngleisen fest. Am Brühler Herrenberg und auf der Fahrbahn.
Wartburgstraße/Creuzburgweg haben sich laut den Beamten ebenfalls neue Blockaden gebildet.
Am Ortseingang Bindersleben und der B7 haben sich auch Demonstranten versammelt. Darüber hinaus wurde die A71 zwischen Erfurter Kreuz und Gispersleben für den Verkehr gesperrt. Grund ist eine Blockade mit mehreren tausend Menschen.
Ein Bürgerbüro der AfD und Polizisten wurden außerdem in der Clara-Zetkin-Straße mit Pyrotechnik und Farbbeuteln angegriffen worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ob es Verletzte gebe, sei noch nicht klar.
Erstmeldung um 8.15 Uhr, aktualisiert um 10.53 Uhr
Titelfoto: Katharina Kausche/dpa