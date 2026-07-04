Trotz Protesten und Blockaden: AfD-Bundesparteitag beginnt pünktlich

Der AfD-Bundesparteitag läuft. © Katharina Kausche/dpa

Zahlreiche der rund 600 Delegierten waren bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn angereist, um mögliche Straßenblockaden zu vermeiden. Die Halle war anders als bei früheren Parteitagen bereits lange vor dem geplanten Beginn gut gefüllt. Einem Sprecher zufolge waren vor 5 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände.

Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla (51) wies in seiner Begrüßungsrede Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel (47), zurück. "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.

Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten haben nach Polizeiangaben einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Der Abschnitt liege in der Nähe des Erfurter Kreuzes, wo sich zwei Autobahnen treffen. Während es durch die Blockade Einschränkungen auf der A71 (Halle-Suhl) bei Erfurt gebe, sei die A4 (Frankfurt/Main-Dresden) nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Zu Protesten haben sich laut Polizeiangaben bereits mehrere tausend Menschen zusammengefunden. An verschiedenen Orten in der Innenstadt laufen Kundgebungen. Bei Sitzblockaden werden Rettungswege freigehalten, es kommt zu Verkehrsbehinderungen, teilten die Beamten mit.