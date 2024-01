Ultrarechte Meloni stellt klar: Darum gibt es "unüberbrückbare Differenzen" mit AfD

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (46). © Andrew Medichini/AP/dpa

Dies sagte die Regierungschefin am Donnerstag bei der Pressekonferenz in Rom auf die Frage, ob sie sich in Europa ein Bündnis mit der AfD und dem französischen Rassemblement National vorstellen könne.

Es sei eindeutig, dass es mit der AfD unüberbrückbare Differenzen gebe, angefangen bei den Beziehungen zu Russland, so Meloni.

Meloni verwies zudem darauf, dass weder die AfD noch das Rassemblement National von Marine Le Pen Mitglied in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) im Europäischen Parlament seien.

Le Pens Ansätze zu Russland seien allerdings im Gegensatz zu denen der AfD interessanter.