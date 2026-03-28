AfD gründet Jugendverband in Hessen: So verliefen die Proteste

In Fulda hat sich der hessische Landesverband der AfD-Jugend Generation Deutschland gegründet.1000 Menschen demonstrierten bislang friedlich gegen die Partei.

Von Michael Bauer

Fulda - Begleitet von Protesten hat sich in Fulda der hessische Landesverband der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) gegründet.

Rund 1000 Teilnehmer protestierten in Fulda gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation und die Partei. © Andreas Arnold/dpa Vor dem Bürgerhaus im Stadtteil Johannesberg, in dem die Gründungsversammlung stattfand, demonstrierten nach Polizeiangaben rund 1000 Menschen gegen die AfD. Die Kundgebung verlief bislang friedlich. Die Versammlung konnte wie geplant pünktlich beginnen. Anders als bei der Gründung des GD-Bundesverbands Ende November in Gießen konnten die rund 50 Delegierten ungehindert anreisen. In Gießen hatten rund 25.000 Menschen gegen die Gründungsveranstaltung demonstriert – die meisten friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Demonstrationszug und Demokratiefest vor AfD-Versammlungsort

Das sogenannte Demokratiefest vor dem AfD-Versammlungsort wurde unter anderem von dem Verein Fulda stellt sich quer und von Gewerkschaften organisiert. Zuvor beteiligten sich laut Polizei etwa 500 Menschen an einem Demonstrationszug zu dem Bürgerhaus, das von der Polizei abgesperrt worden war. Bei kaltem und regnerischem Wetter lichteten sich nach wenigen Stunden die Reihen der AfD-Gegner.

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