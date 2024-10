Vor Gericht gescheitert: AfD muss Maskenpflicht im Parlament akzeptieren!

Potsdam - Die AfD -Landtagsfraktion ist in Brandenburg mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht gegen die Corona -Maskenpflicht im Parlament aus dem Jahr 2020 gescheitert.

Laut den AfD-Abgeordneten habe die Verpflichtung in das Recht auf freie Ausübung des Mandats eingegriffen. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Das Gericht wies den Antrag von 2021 zurück, der teils aus formellen Gründen auch unzulässig sei. Das geht aus dem einstimmigen Beschluss des Verfassungsgerichts hervor, den der Landtag am Mittwoch veröffentlicht hat.

Die Maskenpflicht habe die Abgeordneten zwar in ihrem Recht auf freie Ausübung des Mandats beschränkt, der damit verbundene Eingriff in das freie Mandat sei aber "nicht unangemessen" gewesen, heißt es in dem Beschluss der obersten Verfassungsrichter (Az.: VfGBbg 13/21).

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sei zu der angeordneten Verpflichtung zum Tragen der Maske berechtigt gewesen. Der rbb hatte zuvor darüber berichtet.

Die AfD-Abgeordneten hatten argumentiert, dass die Verpflichtung in das Recht auf freie Ausübung des Mandats nach Artikel 56 der Landesverfassung eingegriffen habe.

Der Kontakt zu den Bürgern gehöre zu den wesentlichen Bestandteilen des freien Mandats, denn nur durch die persönliche Kommunikation könne der Abgeordnete eine Beziehung zu den Bürgern aufbauen. Außerdem seien mildere Mittel möglich gewesen.