Was Höcke von AfD-Regierungsoptionen in Sachsen-Anhalt hält

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (54) hat sich zu der bevorstehenden Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt geäußert. © Christoph Schmidt/dpa

"Die haben jetzt eine ganz große Verantwortung", sagte Höcke der Deutschen Presse-Agentur.

Der 54-Jährige zeigte sich überzeugt, dass seine Partei eine absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt braucht, um in Regierungsverantwortung zu kommen. "Und dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr, keinen Koalitionsfrieden, den man einhalten muss, dann muss man zeigen, dass man's kann", betonte er.

Höcke machte klar, dass für die AfD zwar auch eine Koalition infrage kommt, wenn sie keine absolute Mehrheit erreichen sollte - jedoch nur, wenn sie auch den Ministerpräsidenten stellt. "Als Seniorpartner - dann ja, aber nicht als Juniorpartner. Das würde dann nicht gegen die Prämissen des Thüringer Wegs verstoßen."

Zugleich signalisierte er, dass eine Koalition etwa mit der CDU nicht ohne Risiko für die AfD wäre. "Wenn man die CDU kennt, dann weiß man, dass die Gefahr extrem groß ist, dass man in einer eiskalten Umarmung zugrunde geht."