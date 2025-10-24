Grünen-Chefin Brantner: Mütterrente ist nur Schweigegeld

Die Grünen-Chefin Franziska Brantner (46) zog gegen die Umsetzung der Mütterrente hart ins Gericht. © Daniel Löb/dpa

"Wenn ich über die Mütterrente spreche, man kann ja zu ihr stehen, wie man will, aber wenn ich sehe, wie viele Milliarden aus dem Sondervermögen nicht für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur in die Schule, in die Bahn genommen werden, sondern ausgegeben werden für Söders Wahlgeschenke", sagte sie in ihrer Grundsatzrede auf dem Landesparteitag der bayerischen Grünen in Erlangen bei Nürnberg.

"Dann lasst uns das bitte klar benennen: Das ist Schweigegeld." Schweigegeld zahle man aber nicht mit Steuereinnahmen.

Auch in der Energiepolitik warf Brantner der Bundesregierung Versagen vor. Es mache sie wirklich wütend, wenn sie sehe, wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) mit falschen Entscheidungen tausende von Jobs in Deutschland gefährde und am Ende zerstören werde.

Die Regierung müsse sich dafür einsetzen, dass der Klimaschutz durch Innovationen vorankomme, dass dadurch auch in Deutschland Geld verdient werde.

Stattdessen setze sie "auf fossile Planwirtschaft", so Brantner.