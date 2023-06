Grünen-Chefin Lang privat: So laufen meine Hochzeitsvorbereitungen

Grünen-Chefin Ricarda Lang (29) mit ihrem Partner Florian Wilsch. © dpa/Monika Skolimowska

TAG24: Wer wird bei Ihnen eigentlich Trauzeuge?

Ricarda Lang: (Lacht) Das ist noch nicht klar. Ich habe ein paar Ideen, aber dadurch, dass wir erst nächstes Jahr heiraten werden, habe ich noch etwas Zeit.

Die Vorbereitungen sind so langsam angelaufen. Viele haben mich davor gewarnt, was es für ein wahnsinniger Aufwand ist, eine Hochzeit zu organisieren. Großen Respekt an alle, die das schon hinter sich gebracht haben. Bisher sind wir noch am Anfang, es macht Spaß, aber es gibt viel zu tun.

TAG24: Wird die Gästeliste eigentlich paritätisch zwischen FDP und SPD aufgeteilt?

Lang: Sie wird vor allem erstmal zwischen Freunden und Familie aufgeteilt. Das kann ich schon sagen: Es wird kein öffentliches Spektakel werden.

TAG24: Also keine Hochzeit auf Sylt?

Lang: Nein (lacht).