Ricarda Lang kritisiert Katy Perrys Weltraumflug und liegt mit ihrem CO2-Vorwurf falsch

Katy Perry (40) flog am Montag mit fünf weiteren Frauen ins All. © HANDOUT/BLUE ORIGIN/AFP

So auch von Grünen-Politikerin Ricarda Lang (31).

In einem Tweet machte Lang ihrem Ärger Luft: "Katy Perry hat gestern mit einem Privatausflug ins All in 10 Minuten mehr CO2-Emissionen verursacht als ein durchschnittlicher Mensch in seinem ganzen Leben."

Damit lag die 31-Jährige jedoch daneben. Denn wie es auf Focus Online heißt, wurde die Blue-Origin-Rakete mit Wasserstoff betrieben, und stieß beim Abflug kein CO2 aus.

Dennoch war der Bau des Raumschiffes nicht klimaneutral, ebenso wie die Herstellung des Wasserstoffs, da fossile Brennstoffe zum Einsatz kamen.