Grünen-Kandidat für Kommunalwahl angegriffen: Staatsschutz ermittelt

Das Logo der Grünen stößt auch mancherorts im Ländle auf große Ablehnung. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 37-Jährige war am Dienstagabend in Amtszell (Kreis Ravensburg) von einem 57 Jahre alten Mann zunächst beleidigt und dann geschlagen worden, wie ein Polizeisprecher am heutigen Samstag mitteilte.

Zuvor hatten die "Schwäbische Zeitung" und der "Südwestrundfunk" (SWR) berichtet.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Es werde geprüft, ob die Tat in einem Zusammenhang mit der Kandidatur des 37-Jährigen für die Grünen stehe, sagte der Sprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Die Grünen werden in letzter Zeit immer häufiger angefeindet. Beim politischen Aschermittwoch in Schorndorf wurde die Bundesvorsitzende Ricarda Lang (30) ausgepfiffen, heftig beschimpft und an der Abreise gehindert.