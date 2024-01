Mist-Attacken, Steinwürfe, Todesdrohung: Thüringer Grüne als "Zielscheibe"

Die Grünen in Thüringen sehen sich aktuell mit einer Welle von Angriffen konfrontiert. Auch eine Todesdrohung hing an einem Parteibüro. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der vergangenen Nacht wurde auf dem Gehweg vor dem Eingangsbereich des Büros der Grünen-Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling (40) in Ilmenau abgeladener Mist festgestellt. Zu ähnlichen Vorfällen war es in dieser Woche bereits vor Parteibüros in Suhl und Gera gekommen.

Mit einer Reihe von Attacken auf Wahlkreisbüros sahen sich die Grünen in Thüringen schon im Dezember konfrontiert. Es wurden unter anderem Scheiben eingeschlagen.

Wie TAG24 am Donnerstag von Michael Kost, Landesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen Thüringen, erfuhr, sei an einer noch intakten Scheibe des Weimarer Büros "ein als Todes-Drohung zu verstehender Text" angebracht worden.

Das Schreiben wurde den Angaben nach am Morgen des 31. Dezember festgestellt. Tags zuvor seien mehrere Scheiben des Büros "durch Steinwürfe" beschädigt worden.