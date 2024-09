Noch ein Rückschlag für die Grünen: Jugend-Spitze tritt aus Partei aus!

Berlin - Es ist ein beispielloser Schritt: Aus Protest gegen den Kurs der Grünen will der Bundesvorstand der Grünen Jugend geschlossen aus der Partei austreten und einen neuen linken Jugendverband gründen.

Zusammen mit acht anderen Vorstandsmitgliedern der Grünen Jugend ziehen sich Katharina Stolla (26, l.) und Svenja Appuhn (26, r.) zurück und treten aus der Partei aus. © Kay Nietfeld/dpa

Das geht aus einem Brief an die Partei- und Fraktionsführung hervor, den die Vorsitzenden Svenja Appuhn (26) und Katharina Stolla (26) zusammen mit den acht anderen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet haben.

Darin heißt es, die Entscheidung sei bereits vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Parteivorstands getroffen worden.

"Wir merken, dass unsere inhaltlichen, aber auch strategischen Vorstellungen von Politik immer weiter auseinander gehen - und glauben, dass es mittelfristig keine Mehrheiten in der Partei für eine klassenorientierte Politik gibt, die soziale Fragen in den Mittelpunkt rückt und Perspektiven für ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem aufzeigt", heißt es in dem Schreiben, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Auf Dauer sei es nicht möglich, Teil einer Partei zu sein und gleichzeitig für eine grundsätzlich andere Politik zu werben als sie die eigene Partei umsetze.