BSW spielt den Osterhasen für Kinder und Jugendliche
Dresden - Abgeordnete der sächsischen BSW-Landtagsfraktion und des Landesvorstands haben während der Feiertage Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in ganz Sachsen besucht und Osterpräsente und Spendenschecks verteilt, wie eine Sprecherin mitteilte.
Freuen durften sich unter anderem das DRK-Kinder-, Jugend- und Familienhaus in Mildenau bei Annaberg-Buchholz und die Kinderarche in Burgstädt.
"Viele dieser jungen Menschen können aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Familien leben", resümierte der BSW-Landtagsabgeordnete Ulf Lange (57).
Umso wichtiger seien Orte wie diese Wohngruppen. Die Gespräche aus den Treffen sollen nun in die parlamentarische Arbeit einfließen, kündigt die Initiatorin der Osteraktion, Doreen Voigt (42), an.
Titelfoto: BSW-Fraktion im Sächsischen Landtag