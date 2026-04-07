BSW spielt den Osterhasen für Kinder und Jugendliche

Dresden - Abgeordnete der sächsischen BSW -Landtagsfraktion und des Landesvorstands haben während der Feiertage Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in ganz Sachsen besucht und Osterpräsente und Spendenschecks verteilt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Kinder und Jugendliche durften sich über Ostern über Präsente des BSW freuen. © BSW-Fraktion im Sächsischen Landtag

Freuen durften sich unter anderem das DRK-Kinder-, Jugend- und Familienhaus in Mildenau bei Annaberg-Buchholz und die Kinderarche in Burgstädt.

"Viele dieser jungen Menschen können aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Familien leben", resümierte der BSW-Landtagsabgeordnete Ulf Lange (57).