Knappes Ergebnis: Thüringer BSW hat eine neue starke Frau an der Spitze

Erfurt - Sigrid Hupach ist neue Vorsitzende der Thüringer BSW-Fraktion .

Sigrid Hupach (57) ist die neue Fraktionsvorsitzende des Thüringer BSW. © Jacob Schröter/dpa

Die 57-Jährige wurde in einer Fraktionssitzung im Landtag auf den Spitzenposten gewählt, wie mehrere Sitzungsteilnehmer der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt bestätigten.

Dem Vernehmen nach hatte es vier Kandidaten für den Posten gegeben. Nach dpa-Informationen erreichte in einem ersten Wahldurchgang keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit. Daher kam es am Ende zur Stichwahl, in der sich Hupach gegen den BSW-Abgeordneten Roberto Kobelt (49) durchsetzte.

Nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Sitzungsteilnehmer erhielt Hupach in der Stichwahl sieben und Kobelt sechs Stimmen. Demnach waren alle 15 Abgeordnete der BSW-Fraktion im Thüringer Landtag in der Fraktionssitzung anwesend.

Hupach war früher Linke-Bundestagsabgeordnete und wechselte dann nach der Gründung des BSW in Thüringen in die Wagenknecht-Partei. Sie war maßgeblich am Aufbau des Landesverbands beteiligt. Bei der Landtagswahl 2024 zog sie über die Landesliste für das BSW in den Landtag ein.

Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung sowie Sprecherin für Kommunales der BSW-Fraktion.