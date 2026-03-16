Hohe Spritpreise: BSW-Politiker fordert Auszahlung des Klimagelds an Bürger

Erfurt - Thüringens Energieminister Tilo Kummer (57, BSW ) plädiert wegen des hohen Spritpreises infolge des Iran-Kriegs für eine Sonderkonferenz der Energieminister von Bund und Ländern.

Thüringens BSW-Politiker fordert wegen der enorm gestiegenen Spritpreise, die Bürger zu entlasten. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Dafür setze sich Thüringen ein, Gespräche mit anderen Bundesländern liefen, sagte Kummer in Erfurt. Der BSW-Politiker will eine finanzielle Entlastung der Bürger erreichen, indem mit der Auszahlung des lange angekündigten Klimageldes durch den Bund begonnen wird. Es gehe dabei um eine vollständige Rückgabe der Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung.

Thüringen und acht weitere Bundesländer hätten diese Forderung bereits im vergangenen Jahr an den Bund gerichtet. "Das war ein deutliches Votum", sagte Kummer. Damit könnten vor allem einkommensschwache Haushalte entlastet werden, die überproportional unter den CO₂-Preisen litten.

Die technischen Voraussetzungen für die Zahlung eines Klimageldes "als pauschale Erstattung auf die Konten der Bürger" sollten nach seinen Informationen bis 2025 geschaffen worden sein.