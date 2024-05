Bündnis Sahra Wagenknecht: Partei gründet sich in Brandenburg

Schwedt - Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will vier Monate vor der Landtagswahl einen Landesverband in Brandenburg gründen.

Die Partei um die Ex-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht (54) will ebenso zur Europawahl im Juni antreten. © Fabian Sommer/dpa

Rund 40 Mitglieder kommen am heutigen Samstag (10 Uhr) in Schwedt in der Uckermark zusammen. Die BSW will personelle Weichen stellen und einen Landesvorstand wählen.

Der Arbeitsrichter Robert Crumbach - bislang langjähriges SPD-Mitglied - soll die Partei in Brandenburg anführen. Auch die Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali wird in Schwedt erwartet. Die Landesliste, die bestimmt, wen die Partei ins Parlament schicken will, soll zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt werden.

Die Partei um die Ex-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht (54) will zur Europawahl im Juni antreten und zu den Landtagswahlen im Herbst im Osten. In Sachsen, Thüringen und im Saarland hat das BSW bereits Landesverbände.

Als Bundespartei hatte sich das BSW im Januar formiert. Die Partei kündigte an, es wolle den Wählern eine Alternative zu den Ampel-Parteien und zu CDU und AfD bieten.