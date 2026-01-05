Crumbach tritt aus BSW aus: Ende der Koalition in Brandenburg?

Potsdam - Brandenburgs BSW-Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach (63) ist angesichts des internen Streits aus seiner Partei und aus der Landtagsfraktion ausgetreten.

Brandenburgs Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach (63, BSW) ist im internen Streit seiner Partei offenbar mit seinem Latein am Ende. © Jens Kalaene/dpa

Das gab Crumbach am Montag bekannt. Stattdessen strebe er eine Aufnahme in der SPD-Fraktion an. Damit ebnet er den Weg für eine mögliche neue Option: eine Koalition aus SPD und CDU.

"Das Land braucht stabile Verhältnisse", sagte Crumbach. "Das ist nicht mehr meine Partei." Er fügte hinzu: "Ich gehe weiter davon aus, dass die SPD mit der CDU Koalitionsgespräche führen wird." Aus seiner Sicht sei die Geschäftsgrundlage der bisherigen SPD/BSW-Koalition entfallen.

SPD-Landtagsfraktionschef Björn Lüttmann (50) hat signalisiert, Crumbach nach dem Austritt aus der BSW-Fraktion in seine Fraktion aufnehmen zu wollen.

Der frühere BSW-Landeschef kritisierte Partei und Fraktion unterdessen scharf. "Seit mehreren Monaten stehen anhaltende interne Auseinandersetzungen über Kurs, Ausrichtung und Selbstverständnis von Partei und Fraktion im Vordergrund", erklärte Crumbach.