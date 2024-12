Aus diesem Grund warnt Ministerpräsident Voigt vor der AfD

Voigt erklärte: "Wenn es der AfD ernst ist, in Thüringen nicht nur zu blockieren, sondern auch etwas nach vorne zu bringen, dann sollte sie sich Lösungsangeboten auch nicht verwehren."

Die Besetzung der Gremien gilt auch deshalb als wichtig, weil Thüringen in der Justiz eine Pensionierungswelle droht.

Hintergrund ist die Sperrminorität der AfD im Thüringer Landtag. Entscheidungen, die das Parlament mit Zweidrittel-Mehrheit treffen muss, können nun von der AfD blockiert werden. In Thüringen ist das zum Beispiel bei der Besetzung wichtiger Gremien der Fall, ohne die keine Richter auf Lebenszeit oder Staatsanwälte berufen werden können.

"Wir dürfen nicht zulassen, dass in der Justiz fünf Jahre lang kein Richter oder Staatsanwalt berufen werden kann", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt . Es gebe eingeübte Gesprächsformate der parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen im Landtag. "Dort gehört es hin", betonte er.

Der 47-Jährige führt in Thüringen eine ungewöhnliche Koalition aus CDU, BSW und SPD an, die im Landtag keine eigene Mehrheit hat. Das Brombeer-Bündnis kommt im Parlament auf 44 von 88 Sitzen, ebenso wie die Linke und die AfD in der Opposition.