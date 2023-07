Nach Merz-Eklat: Deshalb sieht Dennis Thering CDU trotzdem im Aufwind

Hamburg - Eine sich streitende Ampel-Koalition in Berlin und ein schwacher Senat sind aus Sicht von Hamburgs CDU Gründe für ein Comeback der Christdemokraten an der Elbe. Neben Wirtschaft und Verkehr setzt die Union auf ein weiteres Thema .

Trotz des AfD-Eklats von CDU-Chef Merz, ist sich Landesvorsitzender Dennis Thering (39), dass seine Partei aktuell im Aufwind ist. © Christian Charius/dpa

Nach drei Bürgerschaftswahlen, bei denen die CDU in Hamburg jeweils ihr bis dato historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hat, sieht ihr Landesvorsitzender Dennis Thering (39) die Partei wieder im Aufwind. "Es ist ein extremer Aufbruch. Die Partei ist so geschlossen, wie ich sie - seit 2001 bin ich in der CDU - nie erlebt habe", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Partei glaubt wieder an sich." Bei der Bürgerschaftswahl 2025 müsse man wieder mit der CDU rechnen. "Wir wollen aus der Wahl einen Dreikampf machen, und mein Selbstverständnis und mein Ziel ist es, die Wahl zu gewinnen."

Grund dafür ist laut Thering zum einen "ein sehr, sehr schwacher Senat, der sich mehr streitet als sich um die Probleme zu kümmern", und eine "historisch schwache" Bundesregierung. "Zum anderen hat die CDU Hamburg wieder klare Positionen und eine hohe Wiedererkennbarkeit. All das führt dazu, dass wir im kommenden Jahr bei den Bezirksversammlungswahlen und ein Jahr später bei der Bürgerschaftswahl gute Ergebnisse einfahren werden", sagte der Landes- und Fraktionsvorsitzende.

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 hatte die CDU lediglich 11,2 Prozent der Stimmen erhalten. In Umfragen lag sie zuletzt bei 20 Prozent.