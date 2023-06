Nach Rede in Polizeiuniform: Claudia Pechstein in der Kritik

Berlin - Die Bundespolizei hat nach einer Rede von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (51) in Polizeiuniform bei einem CDU-Konvent eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. Man habe am Samstagmittag von dem Vorgang erfahren und die Prüfung unverzüglich eingeleitet, teilte ein Sprecher am Sonntag mit.