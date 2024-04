Philipp Amthor soll neuer CDU-Generalsekretär in MV werden

Schwerin - Entgegen früheren Verlautbarungen soll der Bundestagsabgeordnete und bisherige Beisitzer im CDU -Landesvorstand, Philipp Amthor (31), nun doch eine wichtigere Rolle in der CDU Mecklenburg-Vorpommerns erhalten.

Philipp Amthor (31) soll neuer CDU-Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern werden. © Hendrik Schmidt/dpa

Er werde Amthor für das Amt des Generalsekretärs vorschlagen, kündigte der designierte Landesparteichef Daniel Peters (43) am Mittwoch in Schwerin an.

Peters, derzeit selbst noch als Generalsekretär der Nordost-CDU tätig, wird auf dem Landesparteitag am 13. April in Rostock für den Landesvorsitz kandidieren. Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung des bisherigen Parteichefs Franz-Robert Liskow (36) Anfang dieses Jahres war erneut auch Amthor als möglicher Kandidat für das Spitzenamt gehandelt worden. Doch das hatte der 31-Jährige aus Ueckermünde mit der Begründung abgelehnt, seinen politischen Platz aktuell in der Bundespolitik zu sehen.

Als neuer Generalsekretär würde Amthor aber deutlich stärker als bisher auch in die Landespolitik eingreifen. Peters hatte dieses Amt zuletzt immer wieder für heftige Verbalattacken gegen die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (49, SPD) geführte rot-rote Koalition genutzt.

Zu Peters als neuem Landesparteichef gibt es bislang keinen Gegenkandidaten. Der 42 Jahre alte Rostocker hatte betont, die Partei längerfristig leiten und so die fortwährende Führungskrise beenden zu wollen. Auch für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026 steht er nach eigenen Angaben zur Verfügung. Peters wäre innerhalb von gut vier Jahren der vierte CDU-Landeschef.