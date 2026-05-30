So viel Geld kosten die Reisen von Ministerpräsident Mario Voigt

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU ) reist teils in weit entfernte Länder, um Wirtschaftskontakte zu knüpfen. Was die Ausflüge kosten.

Als Ministerpräsident ist Mario Voigt (49, CDU) auch im Ausland unterwegs, um Kontakte zu knüpfen. © Michael Reichel/dpa

Seine erste größere Reise als Ministerpräsident ihn im Mai 2025 in die USA geführt. Voigt war damals der erste deutsche Ministerpräsident, der die USA nach der Wiederwahl von Donald Trump (79) zum US-Präsidenten bereiste. "Das war eine bewusste Entscheidung: Während andere zunächst abwarteten, hat Thüringen frühzeitig den direkten Dialog gesucht", erklärte die Staatskanzlei.

Auch Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (56, CDU) war dabei. Die Reise kostete nach Angaben der Staatskanzlei etwa 76.000 Euro plus rund 15.000 Euro auf Rechnung des Wirtschaftsministeriums, zusammen also mehr als 90.000 Euro.

Noch im selben Jahr flog Voigt nach Israel - und besuchte unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Im Fokus der Reise standen laut Staatskanzlei die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Innovationspartnerschaften sowie der kulturelle Austausch.

Die Kosten für die Reise gibt die Staatskanzlei mit rund 34.006 Euro an - plus 1600 Euro Reisekosten für Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert (64).