13.11.2023 20:50 3.079 Zur Entlastung der Steuerzahler: CDU will Bürgergeld in jetziger Form abschaffen

Die CDU will das erst am 1. Januar eingeführte Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen. Dies gab der CDU-Generalsekretär bekannt.

Berlin - Die CDU will das erst am 1. Januar eingeführte Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen. Wenn es nach der CDU geht, soll es das Bürgergeld in seiner jetzigen Form künftig nicht mehr geben. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Das sagte Generalsekretär Carsten Linnemann (46) der "Bild" am heutigen Montag. Die Partei will die Forderung im neuen Grundsatzprogramm "verankern", wie Linnemann betonte. Der Generalsekretär leitet auch die Grundsatzprogramm-Kommission seiner Partei. "Wer nicht arbeiten will, muss das nicht tun - er kann dann aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt

aufkommt", sagte Linnemann der "Süddeutschen Zeitung". Notwendig seien "mehr Anreize für die Jobaufnahme". CDU Geburtstags-Fete bezahlen lassen? Mohring gibt CDU-Kreisvorsitz auf! Im "Bild"-Interview sagte er: "Jeder, der arbeiten kann und Sozialleistungen bezieht, muss nach spätestens sechs Monaten einen Job annehmen, ansonsten gemeinnützig arbeiten". CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (46) hat andere Pläne zur Unterstützung von Arbeitslosen. © Moritz Frankenberg/dpa Das Bürgergeld, der Nachfolger von Hartz IV, war zum 1. Januar 2023 eingeführt worden. Bereits in diesem Jahr muss der Bund mehr Geld ausgeben als eigentlich geplant. Ab Januar sollen die Regelsätze für Bürgergeld und Sozialhilfe nochmals um gut zwölf Prozent steigen.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa