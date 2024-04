Aiwanger blockiert: CSU und Freie Wähler zoffen sich wegen Flugtaxi-Firma

München - Das Flugtaxi-Start-up "Volocopter" möchte – oder muss – umziehen. Der neue Standort sollte in Bayern liegen. Doch es scheint alles an einem Mann zu scheitern: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler ).

Stellt sich beim Flugtaxi-Umzug nach Bayern quer: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler) steht in der Kritik des Koalitionspartners. © Christof STACHE/AFP

Das zumindest wirft die CSU dem Vize-Landesvater vor. "Diese einmalige Chance dürfen wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unter keinen Umständen verstreichen lassen, sonst verspielen wir unseren Ruf als innovativer Wirtschaftsstandort", kritisiert CSU-Chef Klaus Holetschek (59).

Seinen Sitz hat Volocopter derzeit in Bruchsal bei Karlsruhe, also in Baden-Württemberg.

Seit wenigen Wochen hat der Elektro-Helikopter-Hersteller das Okay vom Luftfahrtbundesamt bekommen, in Serienproduktion zu gehen und Piloten auszubilden.

Allerdings benötigt das Unternehmen Geld. Laut einem Bericht vom "Münchner Merkur" braucht die Firma 100 Millionen Euro. Baden-Württemberg will jedoch dafür keine Bürgschaft übernehmen.

Nun versucht Volocopter sein Glück im angrenzenden Freistaat. Bayern müsste dafür eine Bürgschaft für 50 Millionen übernehmen, den Rest wolle die Bundesregierung beisteuern.