CSU will drei Hymnen bei Schulabschlüssen, Kultusministerin reagiert gelassen

München - Eine von der CSU vorgeschlagene Hymnenpflicht unter anderem bei Schulabschlüssen hält Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (43, Freie Wähler ) für "nicht entscheidend".

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (43, Freie Wähler) sucht lieber mit den Schulen eine sinnvolle Lösung, statt nur auf die Forderung der CSU zu hören. © Malin Wunderlich/dpa

Wichtiger sei, "dass die jungen Leute die Werte, um die es geht, verstehen und verinnerlichen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.



"Wir wollen die Hymnen an unseren Schulen noch ein Stück weit präsenter machen. Wie und auf welchen Wegen, möchte ich gerne mit der Schulfamilie diskutieren."

Die CSU hatte am Wochenende bei ihrem Parteitag dagegen einstimmig für eine Forderung der Jungen Union gestimmt, der zufolge bei gesellschaftlichen Anlässen wie der Verleihung von Schul- und Berufsabschlüssen in Deutschland verpflichtend die Nationalhymne, die Europahymne und in Bayern auch die Bayernhymne gespielt werden soll.

Die Forderung hatte bei Verbänden bayerischer Lehrkräfte ein verhaltenes Echo hervorgerufen. Die Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV), Simone Fleischmann, sagte dem Bayerischen Rundfunk zwar: "Wir brauchen dringender denn je ein Wir-Gefühl."

Einige der von der JU genannten Gründe für den Vorstoß – Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeit, Verständigung auf gemeinsame Werte, nationale Identitäten und demokratische Identifikation - seien "richtige Ziele".