Nach Kokain-Skandal: CSU-Bürgermeister wieder im Dienst

Neubiberg - Nach Drogen -Vorwürfen hat der Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg im Landkreis München seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen.

Thomas Pardeller (CSU, 37) ist Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg im Landkreis München. © IMAGO / Lindenthaler

"Die vergangenen Wochen habe ich genutzt, um private Belastungen erfolgreich aufzuarbeiten und neue Kraft zu tanken", teilte CSU-Politiker Thomas Pardeller (37) mit. "Nun freue ich mich, wieder voll in die Arbeit einzusteigen."

Pardeller war Mitte Oktober in München von der Polizei mit Drogen erwischt worden. Ihm wird der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen.

In einer persönlichen Erklärung schrieb der 37-Jährige: "Ich habe einen Riesenfehler, eine Riesendummheit gemacht. Ich wurde mit einer geringen Menge Kokain vor einer Münchner Disco erwischt. Diesen Fehler bedaure ich zutiefst und entschuldige mich bei allen Menschen, die mir vertrauen und die mich privat und beruflich unterstützen." Nach dem Vorfall war er laut Gemeinde mehrere Wochen im Krankenstand, die Geschäfte übernahmen seine Stellvertreter.

Der CSU-Ortsverband hielt in der Folge dennoch an Pardeller als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im März fest. "Wir halten seine Nominierung als Bürgermeisterkandidat für Neubiberg aufrecht und unterstützen unseren Bürgermeister in der aktuellen schwierigen Zeit uneingeschränkt", teilte der CSU-Ortsverband mit.