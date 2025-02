Protestaktion vor CSU-Zentrale in München: Polizei ermittelt

München - Nach einer Protestaktion mit Plakaten an der Parteizentrale der CSU in München ermittelt die Polizei gegen mehrere Aktivisten.

Polizisten durchsuchen die Taschen von einem Aktivisten vor der CSU-Zentrale. © Sven Hoppe/dpa

Es stehe der Verdacht des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung im Raum, sagte ein Polizeisprecher.

Die Aktivisten hätten am Mittwoch unerlaubt mehrere Plakate an der Fassade des Gebäudes in München angebracht und seien schließlich von der Polizei mit zu einer Dienststelle genommen worden.

Auf den Plakaten war unter anderem "Ihr schadet der Demokratie" zu lesen. Sie wurden später wieder entfernt.

Der Protest richtete sich anscheinend gegen das Vorgehen von CDU und CSU in der vergangenen Woche im Bundestag mit Blick auf eine schärfere Migrationspolitik.