Schwindel-Klaus? "X" fragt User nach Wahrheitsgehalt von CSU-Fraktionsboss Holetschek

CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek (59) hat offenbar in seinen Aussagen einige Zusammenhänge ignoriert. Bewusst oder unbewusst – in beiden Fällen kritikwürdig. © Fotomontage: Screenshot/X/Holetschek + Daniel Vogl/dpa

Thema dieses Mal (schon wieder): Cannabis. Holetschek – unter kritisierenden X-Usern häufig spöttisch als "Alkoholetschek" betitelt – muss sich nun die "kollektiven Anmerkungen" gefallen lassen.

"Ein Blick in die Niederlande muss uns Warnung sein: Mit der Erlaubnis, Cannabis zu konsumieren hat die Ampel die Büchse der Pandora geöffnet. Die Bandenkriege in Holland und neuerdings in Deutschland beweisen: Cannabis ist Einfallstor für den Schwarzmarkt, für Dealer und Schwerkriminelle", schrieb der 59-Jährige.

Schon ohne Fakten-Check runzeln hier sicher viele die Stirn. Wie kann der Schwarzmarkt davon profitieren, wenn ihre "Ware" legal erhältlich ist?

Die Niederlande gelten tatsächlich als europäischer Umschlagplatz für den Handel mit Marihuana, Crack und Kokain. Entsprechend führen die Kartelle untereinander einen Krieg und stellen für die Ermittler in den Niederlanden ein großes Problem dar.

Mit der Teillegalisierung in Deutschland hat das allerdings rein gar nichts zu tun. Trotzdem schreibt Holetschek weiter: "Gerade aus Anbauvereinigungen können Kriminalitätshotspots entstehen." Er spielt dabei wohl auf die illegalen Produktionsstätten in den Niederlanden an.