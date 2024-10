Die Linke hat neues Führungsduo gewählt

Ines Schwerdtner (35, links) und Jan van Aken (63) sind die neue Spitze der Linken. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Journalistin Ines Schwerdtner (35) und der frühere Bundestagsabgeordnete Jan van Aken (63) sind neue Vorsitzende der Partei. Das neue Führungsduo wurde bei einem Bundesparteitag in Halle gewählt.

Schwerdtner und van Aken übernehmen die Führung von Martin Schirdewan (49) und Janine Wissler (43), die sich nach einer Serie von Wahlschlappen zurückziehen.

Die Partei steckt nach der Abspaltung des Flügels um die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht (55) in einer Existenzkrise. Sie schwächelt auch in Ostdeutschland, früher Kernland der Linken und ihrer Vorgängerin PDS. Bundesweit liegt die Linke in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Erklärtes Ziel ist der Wiedereinzug in den Bundestag 2025.

Van Aken sagte bei seiner Vorstellung, er wolle der Mehrheit im Land eine Stimme geben und sich mit den "unanständig Reichen" anlegen. Die Linke solle wieder Hoffnung machen. "Ich habe keine Lust mehr, den Menschen zu erzählen, wie scheiße es ihnen geht", meinte van Aken. Er erhielt 88 Prozent von 542 Stimmen. Ein weitgehend unbekannter Gegenkandidat, Emanuel Schaaf, bekam nur 19 Stimmen.