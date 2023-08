Halbzeit im Bundestag: DIE LINKE zwei Jahre nach und vor der Wahl

Berlin - Am 26. September ist die letzte Bundestagswahl schon wieder zwei Jahre her, die nächste Wahl zwei Jahre entfernt. Zeit für eine Halbzeitanalyse, auch für DIE LINKE um Fraktionschef Dietmar Bartsch (65).

"Statt Selbstbeschäftigung müssen die zentralen Probleme der Menschen im Mittelpunkt stehen. Inflation, Kinder- und Altersarmut, Löhne und Renten. Das sind unsere Kernthemen, auf die wir uns wieder stärker fokussieren müssen. Gerade angesichts der desaströsen Politik der Ampel braucht es eine starke LINKE als soziale Opposition", so der Fraktionsvorsitzende.

Aktuell liegt DIE LINKE in Umfragen zwischen vier und sechs Prozent. Diese Werte, die erneut eine Zitterpartie um den Parlamentseinzug vermuten lassen, stehen für Bartsch allerdings nicht im Mittelpunkt.

Der Einzug der Linkspartei ins Parlament war 2021 äußert knapp. Obwohl die Partei die Fünf-Prozent-Hürde knapp verfehlte (4,9 Prozent), zog man aufgrund drei gewonnener Direktmandate doch noch in den Bundestag ein.

"DIE LINKE wird 2025 in den Bundestag einziehen", gibt sich Bartsch gegenüber TAG24 zuversichtlich.

An Stärke wolle man vor allem dadurch gewinnen, die "internen Dinge" zeitnah zu klären und dann bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg , Thüringen und Sachsen sowie der nächsten Europawahl "solide Ergebnisse" einzufahren.

"Ohne DIE LINKE hätte es ihn 2015 nicht gegeben. Die nun angekündigte Erhöhung um 41 Cent zum 1. Januar ist angesichts der Inflation aber blanker Hohn für Millionen Arbeitnehmer", so Bartsch.

Bartsch hatte angekündigt, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linkspartei kandidieren zu wollen. © Kay Nietfeld/dpa

Während die rechte AfD von der Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung profitieren zu scheint, ist davon im linken Lager bisher wenig zu spüren. Dabei übt die Linksfraktion ebenfalls scharfe Kritik an der Regierung.

"Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Ampel ist als Fortschrittskoalition angetreten. Davon ist wenig geblieben. Die Bundesregierung steuert das Land in eine Rezession, als einziges Industrieland überhaupt. Das muss man sich mal vorstellen", antwortet Bartsch auf die Frage, was die Ampel aus seiner Sicht in ihrer Arbeit bisher vermissen ließ.

Der "Murks" eines Heizungsgesetzes, dass seine Fraktion "entschieden ablehnen" werde, die fehlenden Maßnahmen gegen die hohe Inflation sowie die steigende Kinder- und Altersarmut sind für den Fraktionschef ein klares Zeichen für schlechte Regierungsarbeit.

"Nein, die Ampel ist keine Fortschrittskoalition, sondern eine der größten Enttäuschungen in der Geschichte der Bundesrepublik", so Bartsch.