Kampagne gegen die Einsamkeit in Sachsen gestartet

Dresden - Die Linke hat am Dienstag unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" eine landesweite Großflächenkampagne gestartet.

Die Linke möchte "die Gesellschaft geselliger machen". Das dürfte "keine Geldfrage" sein. (Symbolbild) © 123RF/amenic181

"Von Einsamkeit sind auch immer mehr junge Menschen betroffen", sagte Fraktions-Chefin Susanne Schaper (48).

Insbesondere chronische Einsamkeitsgefühle könnten zu einem Teufelskreis aus Isolation, Stress und Rückzug führen. Armut verstärke soziale Isolation zusätzlich, so Schaper.