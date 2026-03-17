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Kampagne gegen die Einsamkeit in Sachsen gestartet

Die Linke hat am Dienstag unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" eine landesweite Großflächenkampagne gestartet.

Von Thomas Staudt

Dresden - Die Linke hat am Dienstag unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" eine landesweite Großflächenkampagne gestartet.

Die Linke möchte "die Gesellschaft geselliger machen". Das dürfte "keine Geldfrage" sein. (Symbolbild)
Die Linke möchte "die Gesellschaft geselliger machen". Das dürfte "keine Geldfrage" sein. (Symbolbild)  © 123RF/amenic181

"Von Einsamkeit sind auch immer mehr junge Menschen betroffen", sagte Fraktions-Chefin Susanne Schaper (48).

Insbesondere chronische Einsamkeitsgefühle könnten zu einem Teufelskreis aus Isolation, Stress und Rückzug führen. Armut verstärke soziale Isolation zusätzlich, so Schaper.

"Wir wollen die Gesellschaft geselliger machen - das darf keine Geldfrage sein", sagte sie und forderte eine Landesstrategie gegen Einsamkeit.

Parallel läuft eine zweite Plakatkampagne gegen Kita-Schließungen unter dem Titel "Nu lasst mal die Kita im Dorf".

Titelfoto: 123RF/amenic181

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