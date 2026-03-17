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Kampagne gegen die Einsamkeit in Sachsen gestartet
Dresden - Die Linke hat am Dienstag unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" eine landesweite Großflächenkampagne gestartet.
"Von Einsamkeit sind auch immer mehr junge Menschen betroffen", sagte Fraktions-Chefin Susanne Schaper (48).
Insbesondere chronische Einsamkeitsgefühle könnten zu einem Teufelskreis aus Isolation, Stress und Rückzug führen. Armut verstärke soziale Isolation zusätzlich, so Schaper.
"Wir wollen die Gesellschaft geselliger machen - das darf keine Geldfrage sein", sagte sie und forderte eine Landesstrategie gegen Einsamkeit.
Parallel läuft eine zweite Plakatkampagne gegen Kita-Schließungen unter dem Titel "Nu lasst mal die Kita im Dorf".
Titelfoto: 123RF/amenic181