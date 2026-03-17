Kinderporno-Eklat: Linke fordert Austritt ihres ehemaligen Abgeordneten

Stadtroda - Gegen einen früheren Landtagsabgeordneten der Linken in Thüringen ist ein Strafbefehl wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte erlassen worden.

Die Ermittler hatten enorme Menge an Beweismitteln sichergestellt und ausgewertet. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Der Landesverband der Linken fordert den Parteiaustritt des ehemaligen Mandatsträgers. "Für die Linke ist ein solches Verhalten mit unseren Werten unvereinbar", teilte der Landesverband mit. Das Mitglied werde aufgefordert, unverzüglich aus der Partei auszutreten. Andernfalls würden die "erforderlichen Schritte bis hin zu einem Parteiausschluss eingeleitet".

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stadtroda einen Strafbefehl gegen den früheren Abgeordneten. Das Gericht verhängt eine neunmonatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt sagte. Zuvor hatten der MDR und die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Der ehemalige Abgeordnete muss außerdem 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, die sich für den Kinderschutz engagiert. Die im Rahmen von Durchsuchungen bei dem Linke-Politiker sichergestellten Datenträger werden zudem einbehalten, so der Sprecher weiter.

Für eine Dauer von zwei Jahren gelten für den Mann zudem nun Bewährungsauflagen. So muss er etwa jeden "Wohnungs- oder Aufenthaltswechsel" dem Gericht mitteilen.